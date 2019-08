Dörfles-Esbach 31.07.2019

Secondhand-Basar "Alles fürs Kind"

Ein Secondhand-Basar für Kindersachen des Basarteams "Ehrensache" findet am Freitag, 13. September, in der Emil-Fischer-Schule statt. In der Zeit von 18 bis 20 Uhr (für Schwangere bereits ab 17.30 Uhr...