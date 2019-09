Sechste große Modelleisenbahnbörse

Aufgrund des großen Interesses wird nun schon zum sechsten Mal, ein großer Modellbahnflohmarkt in Tettau durchgeführt. Die Veranstaltung findet wieder im großen Saal der Festhalle am Sonntag, 17. November, statt. Beginn ist um 9 Uhr. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage www.modellbahnflohmarkt-tettau.de oder bei Manfred Suffa unter Telefon 09269/9560. Falls jemand eigene Artikel anbieten, aber keinen Verkaufsstand betreiben möchte, kann er sich mit Manfred Suffa in Verbindung setzten. Er weist darauf hin, dass es sich um eine reine Verkaufsbörse und keine Ausstellung handelt. red