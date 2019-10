Sechsjähriger wird das Handy gestohlen

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter bereits am Freitagmittag aus dem Schulranzen einer sechsjährigen Schülerin deren Handy entwendet. Die Schülerin hatte ihr Alcatel Smartphone während der Busfahrt von Neustadt nach Rödental in ihrem Schulranzen verstaut, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Die blaue Hülle, in der sich das Mobiltelefon befand, ist mittlerweile wieder in der Schule abgegeben worden. Das Handy im Wert von circa 150 Euro ist allerdings immer noch verschwunden. Die Polizei Neustadt bittet um Hinweise auf den Verbleib des Handys oder den unbekannten Dieb unter der Telefonnummer 09568/94310. pol