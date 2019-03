In der Kutzenberger Straße wurde am Mittwoch ein geparkter grüner BMW rundherum verkratzt. Eine Anwohnerin gab Hinweise auf zwei Kinder. Es stellte sich heraus, dass zwei Sechsjährige sich am BMW zu schaffen machten und hierbei auch auf dem Auto herumhüpften. Am BMW entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. pol