Sechs Wochen Vollsperrung in "Maro"

Verkehrsteilnehmer im nördlichen Landkreis müssen sich auf eine längere Sperrung der Bundesstraße 279 im Bereich Maroldsweisach gefasst machen. Die Ortsdurchfahrt von Maroldsweisach wird in der Zeit vom Montag, 23. September, bis zum Samstag, 2. November, wegen Straßenbauarbeiten gesperrt. Das teilt das Staatliche Bauamt Schweinfurt mit. In der Woche vom 4. bis 9. November sei dann nochmals eine halbseitige Sperrung vorgesehen. Die Fahrbahn wird, wie der FT auf Anfrage erfuhr, zunächst abgefräst und auf tiefgründige Schäden untersucht, bevor sie eine neue Binderschicht sowie einen lärmmindernden Asphaltbelag erhält. Außerdem werden in der gesamten Ortsdurchfahrt vier bis fünf neue Straßeneinläufe gebaut. In diesem Zug werden die Fugen saniert und - wenn nötig - die Rinnen am Fahrbahnrand angehoben. Die Kosten beziffert das Straßenbau auf rund 550 000 Euro.

Nur für Anlieger

Für die Bauarbeiten wird der Pressemitteilung zufolge die gesamte Ortsdurchfahrt (zwischen beiden Ortsschildern) ab Montag, 23. September, für sechs Wochen vollständig gesperrt. Anliegerverkehr sei in dieser Zeit bedingt - mit Einschränkungen -möglich.

Die Umleitung führt ab Ermershausen über die Staatsstraßen 2284 und 2275 nach Hofheim und von dort über die B 303 bis zum Anschluss an die B 279 und über Voccawind zurück nach Maroldsweisach. Von Voccawind kommend führt geht es in entgegengesetzter Richtung. Allertshausen ist in diesem Zeitraum nur über die Kreisstraße HAS 44 bei Gückelhirn sowie über die Staatsstraße 2428 bei Eckartshausen zu erreichen.

Die Bevölkerung wird gebeten, sich auf die Sperrung und die unvermeidlichen Behinderungen einzustellen. eki