Sechs Tipps für die Zukunft

Wohin die Reise für die acht Pflegedienstleiter gehen wird, die kürzlich ihren Führungskurs bei der Caritas beendet haben, werde die Zukunft zeigen. Das sagte Seminarleiter Norbert Grundhöfer, der die Teilnehmer über eineinhalb Jahre begleiten durfte, bei der Abschiedsfeier.

Grundhöfer beschäftigte sich in seiner Rede unter anderem mit der Frage, warum viele Neubesetzungen von Führungspositionen in der Pflege schon innerhalb des ersten Jahres scheitern. "Möglicherweise spielen unterschiedliche Vorstellungen und Erwartungen der Akteure eine Rolle. Ohne Zweifel wirken auch strukturelle Defizite unserer Versorgungssysteme mit hinein. Und vielleicht liegt es auch an der fehlenden Rollensicherheit der Führungskraft."

Ein kleines Lächeln auf das Gesicht der Anwesenden zauberte ein Auszug aus einem Pflegehandbuch aus dem Jahr 1901. Hier wird die Aufgabenbeschreibung der leitenden Pflegekraft mit folgenden Worten erklärt: "Ihr obliegt es hauptsächlich, in den Schwestern und Pflegerinnen den erforderlichen Geist der Zusammengehörigkeit rege zu halten, für stramme Disziplin zu sorgen und die etwas noch Schüchternen moralisch zu unterstützen und zu stärken."

Und um den Absolventen eine Richtschnur für ihre künftigen Verantwortlichkeiten mit auf den Weg zu geben, verglich er sie mit einem Sandwich: "Mit der unteren Hälfte ist das Team gemeint, mit der oberen die Einrichtungsträger, die Geschäftsführung oder Heimleitung. Dazwischen seid ihr, die Pflegedienstleiter."

" Das arme Würstchen"

Auf diese Weise gelange zwar durchaus Druck von oben nach unten, aber es käme halt auch immer auf den Belag in der Mitte an. "Oder das arme Würstchen," wie Grundhöfer es schmunzelnd ausdrückte.

Druck käme immer von allen Seiten und vermittle oft das Gefühl, bewegungsunfähig zu sein. Um diesen Konflikt zu lösen, gab der Ausbilder sechs Empfehlungen mit auf den Weg: "Ihr müsst Visionen entwickeln und Veränderungen anstreben, und damit müsst ihr auch übergreifend denken. Künftig wird weniger Spezialistentum gefragt sein und mehr Führungsfähigkeit. Die Pflegedienstleitung muss außerdem Qualitäts- und Kostenaspekte in die Arbeit einbeziehen. Und ihr müsst Unternehmensziele umsetzen. Dazu gehören ein situativer Personaleinsatz und die Budgetsteuerung genauso wie die Organisations- und Personalentwicklung. Künftig sorgt ihr auch für die bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen und nehmt Einfluss auf berufspolitische Entscheidungen. Und denkt daran, immer gelassen zu bleiben. Ihr müsst nicht perfekt sein, aber ihr müsst zu jedem Zeitpunkt bei euch bleiben."

Am Ende bedankte sich Grundhöfer auch beim gesamten Team, das diese Ausbildung erst möglich gemacht habe. Namentlich nannte er Sabine Neubauer, Birgitta Krieger, Mathias Lau, Tanja Sippel und Cornelia Thron.

Auch das neue Ausbilderteam für 2020 gab er bekannt. Es besteht als Birgitta Krieger und Mathias Lau als Dozenten, Sabine Neubauer als stellvertretende Seminarleiterin, Norbert Grundhöfer als Seminarleiter, Claudia Ringhoff als Referatsleiterin und Cornelia Thron als Geschäftsführerin. Und Letztere fand auch die richtigen Worte für das sehr erfolgreiche Abschneiden der Teilnehmer: "Es gab noch nie so viele Caritasianer in einem Kurs. Das freut uns natürlich sehr. Wir wollen aber auch unseren Dozenten helfen, sich weiterzuentwickeln, denn es ist enorm wichtig, dass in unserer Region gut ausgebildet wird."

Diese Teilnehmer übernehmen künftig Führungsaufgaben: Mirelle Bauersachs (Diakoneo Coburg), Claudia Grimm (Caritas Hof), Irene Kromm (Caritas Stadtsteinach), Franziska Knauer (Diakoneo Coburg), Björn Müller (Caritas Kronach), Sabine Ott (Notendurchschnitt 1,0, Caritas Hof), Silvia Ott (Caritas Kronach) und Lisa-Maria Rauh (ASB Coburg). ml