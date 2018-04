Sechs Strategien für mehr Lebensfreude

"Mit Kinesiologie fit durch den Tag - sechs Strategien für mehr Energie, Gesundheit und Lebensfreude" lautet der Titel eines Vortrags der sozialen Beratung der Caritas in Höchstadt, zu dem Interessierte am Dienstag, 10. April, um 19 Uhr in das Haus der Caritas (Steinwegstraße 2, 2. Stock) eingeladen sind. Referentin ist Doris Paszek, Praxis für Kinesiologie und Wellness Mühlhausen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist telefonisch unter 09193/5012620 erforderlich. red