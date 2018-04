Sechs reisen zum Finale nach Lübeck

Über 900 Nachwuchstalente aus Bayern stellten sich beim 55. Landeswettbewerb "Jugend musiziert" in Regensburg den geschulten Ohren von über 100 Fachjuroren. 25 junge Musiker aus der Region Bamberg-Forchheim hatten sich für den Landeswettbewerb qualifiziert und kehrten alle mit Preisen zurück, wie die städtische Musikschule Bamberg jetzt mitteilt.

Für fünf Teilnehmer in drei Wertungen gab es dritte Preise, zwölf Teilnehmer in acht Wertungen konnten sich zweite Preise erspielen. Acht Teilnehmer aus der Region konnten die Jury so überzeugen, dass ihnen erste Preise zuerkannt wurden. Sechs davon nehmen am Bundeswettbewerb teil, der vom 17. bis 24. Mai in Lübeck stattfindet. Die Hornistin Sophia Reuther aus Gundelsheim und die Querflötistin Alexandra Forstner aus Baunach erzielten dabei mit der Höchstpunktzahl 25 die besten Ergebnisse.

Folgende Teilnehmer haben 1. Preise mit der Weiterleitung zum Finale in Lübeck erspielt: Sophia Reuter (Horn, Gundelsheim), Alexandra Forstner (Querflöte, Baunach), Jonas Beckmann (Fagott, Litzendorf), Anabel Keidel (Klarinette, Knetzgau), Sonja Lindner (Fagott, Litzendorf) und Johanna Krug (Bariton , Oberhaid ).

Erste Plätze erzielten zudem Sebastian Forstmaier (Posaune, Bamberg) und Chiara Martens (Fagott, Bamberg).

Zweite Plätze erspielten Sophia Strauss/Lina Wiegandt (Klavier/Violine, Bischberg), Annika Baum (Fagott, Lauter), Jonas Bohlein (Tuba, Strullendorf), Johanna Linz (Querflöte, Bamberg), Lotta Wiegandt (Fagott, Bamberg), Max Kröner/Marcel Schneider/Justus Söllner/Luis Theuer (Schlagzeug-Ensemble, Bischberg, Stadlhofen, Scheßlitz, Stegaurach), Maxim Koserog (Gitarre, Bamberg) und Pascal Sauer (Gitarre, Bamberg).

Dritte Plätze schließlich erreichten Han Pott-Meng/Melody Yun Shi (Klavier vierhändig, Nürnberg, Forchheim), Paul Steinert (Saxofon, Breitengüßbach) und Lovis Halcour/Helen Ihring (Klavier vierhändig, Bamberg). red