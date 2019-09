Sechs Punkte für Eicha

Nach einem erfolgreichen Start in die neue Bezirksoberliga-Saison gewannen die Frauen der Spvg Eicha auch ihr erstes Heimspiel gegen die TSG Bamberg. Auch die Reserve verbuchte am Wochenende ihre ersten drei Punkte. Beim 2:1-Heimerfolg erzielte Raffaela Salsano beide Treffer für die SG Eicha/Einberg.

Am Wochenende tritt die BOL-Truppe am Samstag um 16.30 Uhr beim Aufsteiger Plankenfels an. Die zweite Mannschaft spielt ebenfalls auswärts, und zwar am Sonntag ab 10.30 Uhr bei der DJK Don Bosco Bamberg.

Frauen-Bezirksoberliga

Spvg Eicha - TSG Bamberg 4:0 (2:0)

Die "Trächerinnen" gingen mit Vollgas in die Partie und erzielten bereits in der zweiten Minute durch Marcella Hoch die 1:0-Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Marie Kalter auf 2:0. Eicha war die spielbestimmende Mannschaft und kam zu guten Möglichkeiten. Die mangelnde Chancenverwertung verhinderte wie schon im vorangegangenen Spiel ein besseres Resultat.

Das wichtige dritte Tor wollte auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht fallen. Erst die eingewechselte Lara Hopfenmüller erzielte in der 77. und 79. Minute mit einem Doppelpack das erlösende 3:0 und den 4:0-Endstand. fe