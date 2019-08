Sechs neue Ministranten

Kim Fendrich, Lisa Widera, Patricia Pietschmann, Johanna Peralta, Maria Garbarek und Johannes Grzonkowski wurden am Kirchweihsonntag in die Ministrantengruppe der Heiligen Familie aufgenommen. Nachdem Oberministrant Lukas Will, der für die Ausbildung zuständig war, den ehrenamtlichen Dienst in der Kirche lobend herausgestellt hatte, demonstrierten die neuen Messdiener ihre "Arbeitsgeräte" und erklärten deren Bedeutung. Pfarrer George Thottankara wünschte ihnen viel Freude bei ihrem Dienst.

Die neuen Messdiener erhielten eine geweihte Plakette, eine Urkunde und einen Ministrantenausweis. af