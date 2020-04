Sechs neue Corona-Fälle im Landkreis

Am Freitag, 17. April, gibt es im Landkreis Bad Kissingen sechs bestätigte neue Coronafälle. Es handelt sich um zwei männliche und vier weibliche Personen. Aktuell liegen 129 bestätigte Coronafälle im Landkreis vor. Insgesamt ist es bei acht Todesfällen aufgrund von Covid-19 geblieben. 219 Coronafälle sind im Landkreis Bad Kissingen bisher insgesamt bestätigt worden, als gesund entlassen werden konnten bis heute 82 Menschen. 233 Menschen befinden sich derzeit in Quarantäne.

In der Sinntalklinik Bad Brückenau der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern wurde erstmals ein Mitarbeiter positiv auf Corona getestet, allerdings befand sich der bereits seit dem 11. April in Quarantäne und ist bis heute symptomfrei. In den Heiligenfeldkliniken Bad Kissingen sind mittlerweile fünf Mitarbeiter positiv auf Corona getestet. Im Bürgerspital Hammelburg gibt es keine Veränderungen zum Pressebericht vom 16. April. Gleiches gilt für das Seniorenzentrum Kramerswiesen in Oerlenbach, das Seniorenzentrum Waldenfels Bad Brückenau, das Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen und das Nierenzentrum Bad Kissingen MVZ GmbH.

In engem Austausch

Alle betroffenen Einrichtungen stehen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt und im Fall der Senioreneinrichtungen auch mit der Heimaufsicht. Umfangreiche Schutzmaßnahmen werden abgestimmt und umgesetzt, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Landratsamtes Bad Kissingen. red