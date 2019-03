Sechs "Neue" beim VdK

Zur Jahresversammlung waren die Mitglieder des VdK-Ortsverbands zusammengekommen. Nach seiner Begrüßung in der Gastwirtschaft "Bappela" bezifferte Ortsverbandsvorsitzender Markus Pülz den Mitgliederstand mit 118. Er freute sich über sechs Neuzugänge. Der Vorsitzende bedauerte, dass die Sterbefälle nicht kompensiert ersetzt werden können. Weiter informierte Pülz über die Veranstaltungen des Ortsverbandes. Dazu zählten unter anderem das Sommerfest und der Tagesausflug nach Zeil am Main. Die Veranstaltungen für das laufende Jahr seien in Vorbereitung. Der Vorsitzende freute sich, dass das VdK-Leben immer wieder durch das monatliche Kaffeekränzchen bereichert werde. Als Frauenvertreterin wusste Gundi Stadelmann über insgesamt 24 Besuche bei Mitgliedern zu den verschiedensten Anlässen zu berichten. Die monatlichen Kaffeekränzchen seien immer gut besucht. Mit Liedern, Gedichten und Unterhaltung werde Abwechslung sowie gute Laune und Freude vermittelt. Kassier Werner Doppelt informierte über die Finanzen. T. Micheel