Sechs Mal spenden die Bürger im Landkreis ihr Blut

Der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes teilt die Blutspendetermine für den Landkreis Haßberge im April mit. Sechs Mal besteht für die Bürger im Kreis die Möglichkeit, Blut zu spenden. Hofheim: am Montag, 8. April, von 16 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus. Haßfurt: am Dienstag, 9. April, von 15 bis 20.30 Uhr im Rot-Kreuz-Haus (Industriestraße). Ebern: Freitag, 12. April, von 16 bis 20.30 im Rot-Kreuz-Haus. Pfarrweisach: am Dienstag, 16. April, von 17.30 bis 20 Uhr im Pfarrsaal. Kirchlauter: am Freitag, 26. April, von 17 bis 20.30 Uhr im Gemeindezentrum. Untersteinbach: am Montag, 29. April, von 17 bis 20 Uhr in der Volksschule. red