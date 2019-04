Sechs Mal Bestnote 1,0 für Vierzenheiligen

Gleich sechs Mal wurde vor kurzem am Seminar für Fort- und Weiterbildung der Gemeinnützigen Gesellschaft für Soziale Dienste (GGSD) in Vierzehnheiligen die Bestnote im Basiskurs der Weiterbildung zur Pflegedienstleitung verliehen. Manuela Denk, Caroline Doppel, Lisa Engel, Romy Knauer, Jasmin Schlee und Lisa Teichtweier erreichten jeweils die Traumnote 1,0. Bei der Abschlussprüfung überzeugten aber auch alle anderen zwölf Teilnehmer mit hervorragenden Leistungen und erreichten im Durchschnitt gute bis sehr gute Ergebnisse. Im Rahmen einer feierlichen Verabschiedung, an der sowohl die Kursleitung Maria Schraud, die Gesamtleitung des Seminars für Fort- und Weiterbildung Andrea Zanker sowie die Dozentin und Prüferin Tamara Gehring-Vorbeck teilnahmen, fand die Übergabe der Zeugnisse und Urkunden statt. Die neuen "verantwortlichen Pflegefachkräfte", die bereits in unterschiedlichen Einsatzfeldern von der ambulanten, der stationären bis hin zur Intensivpflege tätig waren und die Weiterbildung berufsbegleitend absolvierten, eröffnen sich gute berufliche Aufstiegschancen mit der Aussicht auf eine Leitungsposition. Sechs Absolventen haben sich entschieden, den ab Mai startenden Aufbaukurs zur Pflegedienstleitung in Vierzehnheiligen zu besuchen. red