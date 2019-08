Sechs Kilometer und zwölf Aufgaben

Für die Jugendfeuerwehren im Landkreis Lichtenfels wird es der Höhepunkt des Jahres, für die Feuerwehr Burgkunstadt eine Großveranstaltung: der 27. Jugendleistungsmarsch verbunden mit dem 28. Kreisjugendfeuerwehrtag am 8. September in Burgkunstadt.

Die Feuerwehrleute um Vorsitzende Susanne Bock von Wülfingen haben alle Hände voll zu tun mit der Organisation und den Vorbereitungen für diesen Tag. Tino Schamberger als Kreisjugendfeuerwehrwart des Landkreises Lichtenfels ist verantwortlich für die Umsetzung des Wettkampfes. Angemeldet haben sich Jugendgruppen aus dem ganzen Landkreis. Die vier ersten Teams werden am Bezirksjugendleistungsmarsch am 5. Oktober in der Stadt Hof teilnehmen können.

Zwölf Stationen - zwölf Aufgaben

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 9 Uhr mit der Eröffnung durch Landrat Christian Meißner und Kreisbrandrat Timm Vogler, bevor um 9.15 Uhr die ersten Jugendmannschaften auf die Strecke gehen. Einen C-Schlauch über einen Graben zu ziehen, das Zuordnen von Ausrüstungsgegenständen, das Anlegen eines Mastwurfes oder das Kuppeln von vier Saugschläuchen sind nur einigen Aufgaben an den zwölf Stationen, welche im Stadtgebiet von Burgkunstadt verteilt auf einer Strecke von knapp sechs Kilometern liegen. Gerne können sich Interessierte dort einfinden und bei den Übungsaufgaben zusehen. Ab 11 Uhr beginnt am Feuerwehrhaus das Rahmenprogramm für die kleinen und großen Gäste. Der Kreisjugendring wird mit Kinderschminken, Gipsen, Rollerbahn, Schokokusswurfmaschine, "Vier gewinnt" und Bobby-Cars mit Anhängern vor Ort sein. Zudem wird die ASB-Hundestaffel mit einem Höhen-Rettungshund sowie das Team mit seiner Aufklärungsdrohne der Feuerwehr Altenkunstadt verschiedene Vorführungen zeigen.

Für den musikalischen Rahmen sorgt die Band "beatroot unplugged". Die Formation überzeugt durch eine gelungene Mischung aus liebevoll und abwechslungsreich arrangierten unplugged Songs quer durch verschiedene Genres und Jahrzehnte, von den Beatles über Prince bis Maroon 5. Zur Siegerehrung ab 16 Uhr wird der Musikverein Burgkunstadt aufspielen. Die Rahmenveranstaltung sowie Start und Ziel werden am Feuerwehrhaus in der Lichtenfelser Straße sein.

Der Kreisjugendfeuerwehrtag wird in diesem Jahr mit dem Hallenfest der Feuerwehr Burgkunstadt verbunden, so ist auch für das leibliche Wohl mit Bratwürsten, Steaks, Schnitzeln und einer großen Auswahl von Kuchen für die Teilnehmer und Besucher gesorgt. red