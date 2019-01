Sechs Hände auf einem Klavier

Unter dem Motto "Romantisch - virtuos - modern" steht das Gastkonzert des Trios "Three on Key" am Samstag, 2. Februar, an der städtischen Musikschule. Der Titel trifft die Werkauswahl genau, denn die drei Pianisten Polina Danilova, Benjamin Schallwig und Lorenz Trottmann präsentieren eine bunte Mischung aus 200 Jahren Musik. Dabei handelt es sich aber nicht wie gewohnt um Solowerke für Klavier, es sind durchwegs Werke für zwei oder drei Pianisten an einem Instrument.

Die drei Pianisten haben ihr Klavierstudium an der Hochschule für Musik in Nürnberg absolviert und dabei Freude am gemeinsamen Musizieren gefunden, die sie nun auf die Bühne bringen. Mit Claude Debussy, Carl Czerny, Igor Strawinsky und Sergej Rachmaninoff stehen bekannte Komponisten auf dem Programm, die man an diesem Abend aber von einer unbekannten Seite erleben wird. Daneben spielt das Trio auch Werke unbekannter Meister wie Paul Juon oder Cécile Chaminade.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Saal der Musikschule, der Eintritt ist frei. red