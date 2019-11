Sechs Feldhasen verendeten an der Virusinfektion EBHS

Bei sechs im September im Landkreis Haßberge tot aufgefundenen Feldhasen wurde jetzt durch das Friedrich-Löffler-Institut (Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit) die Virusinfektion European Brown Hare Syndrome (EBHS) nachgewiesen. Das meldete am gestrigen Freitag das Landratsamt in Haßfurt.

Die auch als virale Leberentzündung der Hasen bekannte Infektionskrankheit ist ausschließlich für Feldhasen (Lepus europaeus) und Schneehasen (Lepus timidus) infektiös und bewirkt rasch den Tod der betroffenen Tiere durch Störung der Blutgerinnung im Zusammenhang mit einer Lebernekrose. Äußerlich ist diesen Tieren in der Regel keine Erkrankung anzusehen. Obgleich im Landkreis Haßberge selten aufgetreten, stellt das EBHS die häufigste Erkrankung für Feldhasen in Europa dar (erster Nachweis in Deutschland 1986) und ist eng mit der hier bekannteren Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) verwandt, die für Kaninchen eine Bedrohung darstellt. Diese Erkrankung verläuft den Angaben zufolge ähnlich.

Menschen und andere Tiere, so teilt das Veterinäramt des Landratsamtes Haßberge weiterhin mit, sind nicht gefährdet. Trotzdem gilt immer für tot aufgefundene Wildtiere, diese nicht anzufassen und beispielsweise frei laufende Hunde fernzuhalten, so die Behörde weiter. red