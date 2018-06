Sechs erlebnisreiche Tage in Ungarn

Szantod und Siofok



Vor kurzem erlebte eine Reisegruppe der Pfarrei St. Elisabeth, Küps sechs unvergessliche Tage in Ungarn. Nach einem ausgiebigen Frühstück erreichte man Mörbisch am Neusiedler See und am Nachmittag das Urlaubsquartier Hotel Marina in Balatonfüred am Plattensee. Weitere Höhepunkte der nächsten Tage waren in Budapest die Matthiaskirche mit Burgviertel und Fischerbastei, eine Stadtrundfahrt zum Heldenplatz, Parlament und Gellertberg, sowohl ein Besuch der berühmten und im Jugendstil erbauten Markthalle mit ihrem Leben und Treiben, als auch ein Gottesdienst, zelebriert von Pater Maximilian.Mit der Fähre von Tihany nach Szantod und weiter mit Aufenthalt in Siofok hatte jeder die Möglichkeit, die Stadt am Südufer des Balaton zu erkunden. Gegen Abend erlebte die Reisegruppe eine echt ungarische Bauernhochzeit mit fetziger Musik und Abendessen in der Koloska Csarda. Historische und neurenovierte Baudenkmäler aus der Römer- und Türkenzeit präsentierten sich in der ehemaligen Kulturhauptstadt Europas, Pecs, im südlichen Ungarn. Außerdem stand die Schlossbesichtigung der Lieblingsresidenz von Kaiserin Sissi in Gödöllö und die Pustalandschaft auf dem Programm. Ein reichhaltiges Mittagessen in Hegyeshalom mit Einkauf vor der Grenze ermöglichte der Gruppe das Durchhalten bis nach Hause.Zum Schluss der Reise bedankte sich Pater Maximilian bei den Organisatoren Georg und Angelika für die organisierte Ungarnfahrt mit den Tagesausflügen, bei Gudrun und Christine, und beim Busfahrer Manfred Haderlein für die sichere und umsichtige Fahrt.