Sechs Chöre dabei

red



Einen beschwingten Abend voller Musik und Gesang verspricht der Gesangverein "Sängerlust" Eltmann am Samstag, 30. Juni. Unter dem Motto "Lieder an einem Sommerabend" steht am 19 Uhr die sechste Serenade in der Stadthalle an; der Einlass ist ab 18 Uhr.Die sechs Chorgruppen des Vereins wollen die Besucher mit Volksweisen, Schlagern, Ohrwürmer und Pophits erfreuen.Man will es zwar nicht an die große Glocke hängen, aber erwähnenswert ist es trotzdem, dass der Verein in diesem Jahr ein kleines Doppeljubiläum feiern kann: Der 1878 gegründete Gesangverein blickt heuer auf eine immerhin 140-jährige Geschichte zurück. Außerdem besteht der Frauenchor nun seit bereits 20 Jahren.In die Freude mischen sich hier allerdings auch ein paar Abschiedstränen, denn Chorleiter Armin Müller wird bei der Serenade letztmals den Taktstock für die Damen schwingen und aus beruflichen Gründen die Wallburgstadt verlassen.Den Männerchor, der sich mit dem Song "Wir sind die alten Säcke" selbst auf die Schippe nimmt, plagen derzeit andere Probleme, denn er ist aus gesundheitlichen Gründen etwas dezimiert. Mit ihrer dynamischen Chorleiterin Regina Huber versuchen die Männer, dies nicht merken zu lassen.Was den Nachwuchs angeht, bieten Sonja Wißmüller und ihr Team mit dem Kinderchor "Wallburgspatzen", dem Teeniechor, dem Jugendchor "Cantarella" und dem Quartett "Cantatett" immer wieder optische und akustische Glanzlichter.Da zur "Sängerlust" auch leistungsstarke Instrumentalisten gehören, darf man sich wieder auf einen niveauvollen Musikabend freuen. Die Eintrittskarten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.