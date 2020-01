Sebastianifest und Schießwettbewerb

Die Schützengesellschaft (SG) 1629 Rothenkirchen lädt zum Sebastianifest und vorherigen Sebastianischießen ein. In diesem Jahr findet das Sebastianifest am Samstag, 18. Januar, ab 18.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Bartholomäus-Kirche statt, der vom Viergesang Rothenkirchen musikalisch umrahmt wird. Zum Gottesdienst wird eine Kirchenparade ab 17.15 Uhr mit den vier Schützenvereinen des Marktes Pressig, dem Kleinkaliber-Schützenverein Förtschendorf, dem SV Freidersdorf, der SG Rothenkirchen und der Zimmerstutzen-SG Schützenlust Pressig, mit musikalischer Begleitung führen. Die Sebastianifeier findet anschließend im Schützenhaus statt, dabei erfolgt auch die Siegerehrung für das Sebastiani-Schießen. Umrahmt wird die Sebastianifeier vom Viergesang Rothenkirchen. Der Schießwettbewerb der vier genannten Schützenvereine findet am morgigen Freitag ab 18 Uhr im Schützenhaus Rothenkirchen statt. red