Sebastiani in St. Otto

Vom 20. Januar, dem Fest des hl. Sebastian, bis 27. Januar wird in der Pfarrei St. Otto die Sebastiani-Woche begangen. Während dieser Zeit ist an den Werktagen um 9 Uhr Eucharistiefeier in der Sebastianikapelle. Am Sonntag, 26. Januar, wird die Statue des hl. Sebastian um 14 Uhr von der Kapelle in die St.-Otto-Kirche übertragen, wo um 14.15 Uhr die Betstunde beginnt. Um etwa 15 Uhr zieht dann die Sebastiani-Prozession von der St.-Otto-Kirche nach St. Gangolf. Am Sonntag ist keine Eucharistiefeier in der Kapelle, teilt die Pfarrei weiter mit. Sebastiani-Betstunden sind vom 20. Januar bis 27. Januar jeweils um 15 Uhr in der Kapelle. In der St.-Otto-Kirche fallen während der Sebastiani-Woche an den Werktagen die hl. Messen um 8.30 Uhr und 19 Uhr aus. red