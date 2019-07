Der Musikverein Riedenberg gibt zum Auftritt von Bauchredner Sebastian Reich und seiner Amanda am Samstag , 27. Juli, folgende Informationen: Beginn der Aufführung um ist um 20 Uhr, die Saalöffnung bereits ab 19 Uhr. Wegen der sehr begrenzten Parkmöglichkeiten wird gebeten am Festplatz an der Gemeindeverwaltung zu parken. Von dort fährt ab 18.30 Uhr ein Shuttlebus zum Veranstaltungsort im Kinderdorf St. Anton. sek