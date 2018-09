Sebastian Pecht ballert Pfarrweisach den Frust von der Seele

Der Frust nach der Derbyniederlage des TSV Pfarrweisach beim TV Ebern muss tief gesessen haben. Es wäre zumindest eine logische Erklärung für den Kantersieg des TSV in Wüstenahorn, zu dem Sebastian Pecht alleine vier Treffer beisteuerte. Kontrahent Ebern musste sich zu Hause den Coburg Locals geschlagen geben. Spvg Wüstenahorn - TSV Pfarrweisach 1:6 (0:3)

Die von der ersten Minute an spielbestimmenden Gäste gingen bereits in der dritten Minute durch Daniel Schneidawind in Front. Diese Führung hätten die Pfarrweisacher in der 10. Minute ausbauen können, scheiterten aber mit einem Freistoß, der über den Querbalken ging. Ein kapitaler Fehler von Dominik Düsel, der völlig unbedrängt den Ball zu einem Gegenspieler spielte, verhalf den Gästen in der 15. Minute zur 2:0-Führung durch Sebastian Pecht.

Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt nichts zu sehen. Bedingt durch das gute Pressing der Gäste kam Wüstenahorn kaum über die Mittellinie. In der 25. Minute gingen die Gäste durch einen verwandelten Strafstoß - Torhüter Julian Becker brachte einen Gästestürmer im Strafraum zu Fall - mit 3:0 in Führung. Torschütze war wiederum Sebastian Pecht. Erst in der 37. Minute kamen die Wüstenanhorner zu einer Chance. Patrick Düsel scheiterte aber mit seinem Freistoß aus rund 25 Metern am Gästekeeper Alexander Büchner.

Die 54. Minute brachte dann schon die Vorentscheidung: Sebastian Pecht hämmerte den Ball in der 54. Minute nach einem optimalen Zuspiel von der Außenbahn unter die Latte. Sascha Steiner gelang in der 56. Minute zwar das 1:4, doch dies sollte es gewesen sein. Denn die Gäste legten nochmals nach. Dem 1:5 durch Julian Stöhr (71.) folgte noch in der Schlussminute das 1:6 durch den vierfachen Torschützen Pecht. SV Heilgersdorf - TSV Heldritt 3:1

Die Heilgersdorfer konnte nach Schwierigkeiten in der Anfangsphase - insbesondere in der ersten Hälfte waren die Gäste stärker - das Spiel drehen und auch verdient gewinnen. Heldritt hatte die ersten Möglichkeiten und ging in der 31. Minute durch Fabian Fischer in Führung. Fast im Gegenzug gab es jedoch einen berechtigten Foulelfmeter für den SVH, den Christian Schmidt sicher zum Ausgleich verwandelte (33.). In der 37. Minute hätte der Gastgeber sogar in Führung gehen können, jedoch scheiterte Goldschmidt am gut reagierenden Gästekeeper Engel.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde der SVH immer stärker. So hätte Steiner in der 50. Minute bereits die Führung erzielen können, scheiterte jedoch alleine vor Engel an dessen guter Reaktion. Sieben Minuten später gab es eine Doppelchance für Heilgersdorf, wobei der Ball von einem Gästespieler per Hand über das Tor gelenkt wurde. Die Folge: Elfmeter und die Rote Karte. Christian Schmidt traf sicher zur 2:1-Führung (58.).

Trotz Unterzahl hatten die Gäste zwischen der 60. und 70. Minute noch zwei Möglichkeiten durch Ruggieri, wobei in einer Szene SVH-Keeper Baum großartig parierte. Für die Entscheidung sorgte in der 75. Minute Goldschmidt, als er nach schöner Vorarbeit von Steiner unhaltbar einschoss. In der 85. Minute scheiterte dann der eingewechselte Endres noch am Außenpfosten. Ein hart erkämpfter Dreier, der den Aufwärtstrend des SVH untermauerte. TV Ebern - Coburg Locals 0:1 Den Turnern merkte man doch deutlich den Verschleiß des kräftezehrenden Spieles gegen Pfarrweisach an. Die Mannschaft wirkte platt und konnte in keinster Weise an die Vorstellung zwei Tage zuvor anknüpfen. Das Geschehen spielte sich zwischen beiden Strafräumen ab, Tormöglichkeiten waren rar. Kurz vor dem Wechsel fiel der einzige Treffer per Kopfball durch Alexander Sapov.

Im Gegenzug hätte Ebern den Ausgleich erzielen können, blieb aber erfolglos. Nach Wiederbeginn versuchten die Turner zwar alles, fanden jedoch kein Mittel, um die kompakte Coburger Abwehr in Verlegenheit zu bringen. In Strafraumnähe war Schluss. Die Gäste entführten den Dreier verdientermaßen, der TV Ebern war schlicht ideenlos und kräftemäßig nicht auf der Höhe. TSVfB Krecktal - TSV Staffelstein 0:3

Im ersten Durchgang gab es kaum Möglichkeiten und auch spielerisch boten beide Teams eher Magerkost. Torraumszenen hatten Seltenheitswert, so dass es torlos in die Kabinen ging. Einen Bruch im Spiel der Krecktaler gab es nach der Ampelkarte für Patrick Paul (53.) bei den Hausherren.

Ein unglückliches Eigentor führte in der 62. Minute zur Staffelsteiner Führung. In der Schlussphase, als die Platzherren gezwungenermaßen alles nach vorne warfen, schlugen die Gäste doppelt zu und stellten den Sieg sicher. Pikant: Doppeltorschütze war der ehemalige Eberner Simon Fischer. di