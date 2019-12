Sebastian Kotschenreuther weiter sieglos

Als Aufsteiger in die 1. Bundesliga im Rollstuhl-Tischtennis musste der Neufanger Sebastian Kotschenreuther mit seinem Partner Werner Burkhardt zum Start drei Niederlagen registrieren. Nicht wesentlich besser lief es beim zweiten Spieltag in Frankfurt. Es setzte erneut drei Pleiten, so dass die Chancen für den RSV Bayreuth II auf den Klassenerhalt bereits nach der Hälfte der zwölf anstehenden Begegnungen weit gesunken sind.

RSV Bayreuth II - SV Kornwestheim 0:5

Gegen den Vorjahresdritten und aktuellen Rangzweiten gelang den "Wagnerstädtern" weder in den vier Einzeln noch im Doppel ein Satzgewinn. So drückt auch das Satzverhältnis von 15:0 die Überlegenheit der Baden-Württemberger aus.

RSV Bayreuth II - Borussia Düsseldorf 0:5

Auch der Meister der vergangenen drei Jahre war für die beiden Oberfranken eine Nummer zu groß. Immerhin gewann Kotschenreuther gegen Mikolaschek einen Satz (8:11, 7:11, 11:9, 6:11). Gegen denselben Gegner scheiterte Burkhardt erst mit 6:11 im fünften Durchgang. Gegen den Europameister Valentin Baus standen beide auf verlorenem Posten. Eine Überraschung bahnte sich im Doppel an, denn der 40-jährige Neufanger und sein Partner lagen mit 2:0 in Front (11:9, 11:9). Danach meldeten sich die Düsseldorfer aber zurück und drehten mit einem 11:5, 11:7 und 11:8 den Spieß noch um.

RSV Bayreuth II - RSC Frankfurt 1:4

Auf Augenhöhe befand sich Kotschenreuther mit Michael Siegfried, doch im Entscheidungssatz verließ ihn das Glück. Nach einem vergebenen Matchball zog er in der Verlängerung noch mit 10:12 den Kürzeren. Nachdem auch Burkhardt sein erstes Einzel verloren hatte und auch das Doppel an das Duo aus der Mainmetropole ging, stand deren Sieg vorzeitig fest. So bedeutete der abschließende Erfolg des Mistelgauers Burkhardt gegen Siegfried lediglich eine Ergebniskorrektur.

Der Mitkandidat um den Abstieg, die BSG Duisburg, siegte überraschend gegen Koblenz, da die Rheinland-Pfälzer ihre Nummer eins, Selcuk Cetin, schonten und ihr Norweger Rommy Urhang wegen einer Verletzung nicht am Start war. Damit wird es nun für die Bayreuther Reserve noch schwerer, das rettende Ufer zu erreichen.

Am 1. Februar gastiert die Rollstuhl-Tischtennis-Elite zum Heimspieltag der Bayreuther in Mistelgau. Dann wollen Kotschenreuther und Burkhardt aber noch einmal alles geben, um den letzten Strohhalm zum Klassenerhalt zu ergreifen. hf