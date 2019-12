Sebastian Körber spricht im und führt durch den Landtag

Der oberfränkische FDP-Landtagsabgeordnete Sebastian Körber hieß eine 50-köpfige Besuchergruppe aus dem Landkreis Forchheim im Bayerischen Landtag willkommen. Nach zweieinhalbstündiger Busfahrt folgte eine gemeinsame Stärkung in der Landtagsgaststätte und ein Videovortrag über den Landtag. Im Anschluss konnten die Besucher aus der Fränkischen Schweiz eine Plenarsitzung inklusive Redebeitrag von Sebastian Körber live mitverfolgen. Auf eine kurze Führung durch das Maximilianeum folgte die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Abgeordneten. Die Besucher befragten Körber zu dem Alltag eines Mitglieds des Bayerischen Landtags und wollten wissen, wie die Landespolitik sich beim Thema Klimaschutz positioniert hat. Bevor es mit dem Bus zurück nach Oberfranken ging, stand noch ein Besuch des bekannten Münchner Christkindlmarkts rund um den Marienplatz auf dem Programm. Die nächste Abgeordnetenfahrt in den Bayerischen Landtag ist am 11. Feburar. red