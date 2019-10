Die Abgeordneten der FDP-Fraktion im Landtag sind auf Bayerntour. Mit dem Fraktionsbus geht es durch die bayerischen Bezirke und Kreise, um vor Ort mit den Bürgern zu sprechen. Am Freitag, 4. Oktober, 15 bis 19 Uhr, macht die Tour Halt am Maxplatz in Bamberg. Den oberfränkischen FDP-Landtagsabgeordneten und Ausschussvorsitzenden Sebastian Körber interessiert insbesondere, was die Menschen in Oberfranken bewegt. red