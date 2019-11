Seat wird angefahren

Seinen Seat fand ein Autofahrer am Samstagvormittag beschädigt vor, nachdem er in der Zeit von 11 bis 11.15 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Sander Straße in Zeil geparkt hatte. Dort war offensichtlich ein unbekanntes Fahrzeug gegen den hinteren linken Kotflügel gestoßen und hatte Dellen und Kratzer hinterlassen. Anschließend flüchtete der Unfallfahrer, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 700 Euro zu kümmern. Wer kann der Polizei zur Unfallflucht Hinweise geben?