Seat wird angefahren

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag, 17. Juni, zwischen 22 und 1 Uhr in der Priegendorfer Straße in Rudendorf einen geparkten Seat angefahren und an der linken Seite demoliert. Der Schaden beträgt 5000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher erbittet die Polizei in Haßfurt, Ruf 09521/9270.