Seat vor Einkaufsmarkt angefahren

Auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes in Marktrodach wurde am Samstagvormittag zwischen 9.30 Uhr und 12 Uhr ein grauer Seat von einem Unbekannten angefahren. Der geschädigte Fahrzeughalter stellte an der Stoßstange vorne links einen Schaden fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen. pol