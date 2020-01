Seat übersehen

Relativ glimpflich ging ein Verkehrsunfall am vergangenen Mittwoch in Kulmbach aus. Eine 20-jährige Frau aus dem westlichen Landkreis, die mit ihrem Ford von der Bayreuther Straße in Richtung Siedlung/Weiher abbog, übersah an der Kreuzung Wickenreuther Allee eine auf der bevorrechtigten Straße fahrende Kulmbacherin mit ihrem Seat. Bei dem Unfall blieben beide Frauen glücklicherweise unverletzt. Der Seat war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Verursacherin muss nun mit einem Bußgeldverfahren rechnen. pol