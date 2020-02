Seat Ibiza angefahren - Zeugen gesucht

Am Freitag fuhr ein Unbekannter kurz vor Mittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bamberger Straße in Lichtenfels einen Seat Ibiza an und verkratzte am silberfarbenen Auto die Beifahrertür. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden, der etwa 250 Euro beträgt. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol