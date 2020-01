Seat-Fahrerin wird leicht verletzt

Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag in Haßfurt. Gegen 8.45 Uhr befuhr eine 73-Jährige mit ihrem VW Golf die Kreisstraße von Prappach in Richtung Gewerbegebiet Haßfurt/Ost und wollte nach links in die Straße Godelstatt abbiegen. Dabei kollidierte sie mit ihrem Wagen mit dem Seat einer 27-jährigen Autofahrerin, die ihr aus Richtung Haßfurt entgegenkam. Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.