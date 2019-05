Seat abgedrängt - Verursacher flüchtet

Als am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr ein 24-Jähriger mit seinem grauen Seat Ibiza den Streitberger Berg in Richtung Ortsmitte fuhr, ist ihm in einer Linkskurve ein bislang unbekannter Fahrer mit einem blauen Opel Zafira mit BT-Kennzeichen auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der junge Fahrzeugführer ausweichen und prallte mit seinem vorderen rechten Reifen gegen den Bordstein. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben? Zeugenmeldungen erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.