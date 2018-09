SCW will den ersten Sieg

In der Kreisliga steht am Mittwochabend (19 Uhr) ein Nachholspiel zwischen dem SCW Obermain und dem SV Friesen II an. Die Heimmannschaft aus dem Kreis Lichtenfels hinkt bislang den eigenen Erwartungen hinterher. Die Elf von Trainer Volker Kemnitzer steht im Tabellenkeller auf Rang 14, auch wenn sie zwei Spiele weniger ausgetragen hat als die Konkurrenz. Dennoch kamen sie in den vergangenen vier Partien nicht über ein Remis hinaus und warten noch auf den ersten Sieg in dieser Saison.

Ganz anders sieht es bei den Friesenern aus. Der einzige Makel in dieser Spielzeit war die 0:5-Pleite bei der SpVgg Lettenreuth. Mit 17 Punkten steht der SV damit auf Platz 5 und kann mit einem Auswärtssieg die Tabellenführung zurückerobern. red