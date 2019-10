SCW Obermain dominiert nach Belieben

Elf Treffer in fünf Tagen: Auf das 5:3 beim ASV Kleintettau ließ der SCW Obermain am Mittwoch ein 6:1 gegen den TSV Ludwigsstadt folgen. Damit verbesserte sich das Team aus Weismain in der Kreisliga Kronach auf den achten Platz.

Früh stellten die Gastgeber die Weichen auf Sieg: In der zweiten Minute veredelte Daniel Bauer ein Solo mit einem Schuss aus 20 Metern zum 1:0. Sein erster Kreisliga-Treffer war für den 17-Jährigen gleich ein Traumtor. Und Weismain legte schnell nach. Dominique Pinter war nach einem langen Pass vor Torwart Aaron Sieber am Ball und schob zum 2:0 ein. Als Nicolas Halbhuber einen katastrophalen Rückpass erlaufen und auf 3:0 gestellt hatte, waren erst zwölf Minuten gespielt. Die Gastgeber zeigten eine kämpferisch und spielerisch starke Leistung, während sich der TSV sehr schwach präsentierte.

Doch dann zeigten die Ludwigsstadter ein Lebenszeichen und nutzten einen SCW-Abwehrfehler zum 3:1 (27.). Spielbestimmend blieb aber die Heimelf. Sieber musste zweimal in höchster Not gegen Andreas Hümmer retten. Der TSV-Keeper war auch in der Folge mit Abstand der beste TSV-Spieler und zeigte starke Paraden. Gegen den Schuss von Johannes Püls gegen die Laufrichtung war Sieber aber chancenlos.

Nach dem Seitenwechsel machte der SCWO bereits nach 66 Minuten das halbe Dutzend voll. Einen an Püls verursachten Elfmeter verwandelte Nicolas Halbhuber sicher zum 5:1, Hannes Küfner ließ das 6:1 folgen. In der Folge verpasste der SCWO einen noch höheren Heimsieg. asch Tore: 1:0 Bauer (2.), 2:0 Pinter (4.), 3:0 N. Halbhuber (12.), 3:1 Frunske (27.), 4:1 Püls (36..), 5:1 N. Halbhuber (64./Foulelfmeter), 6:1 Küfner (66.) / Zuschauer: 150 / Schiedsrichter: Mildenberger (SC Maroldsweisach)