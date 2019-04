Scooter in Einzelteile zerlegt

Am Sonntag gegen 15.30 Uhr kam es auf der Erlanger Straße Höhe der Einmündung zu den Anwesen 31 a bis e zum Zusammenstoß zwischen einem Scooter und einem Auto. Die Fahrerin des Scooter wollte von der Einmündung beziehungsweise Stichstraße zu den Anwesen 31 die Erlanger Straße überqueren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Erlangen kommenden Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß, so dass die Scooter-Fahrerin auf die Fahrbahn fiel. Ihr Roller wurde durch den Zusammenstoß komplett zerstört und in seine Einzelteile zerlegt. Sie selbst verletzte sich am rechten Knie in Form einer Schürfwunde. Ein Rettungswagen wurde zum Glück nicht benötigt. Die Fahrerin des Opels kam mit dem Schreck davon. An ihrem Wagen entstand an der Frontstoßstange ein Kratzer. pol