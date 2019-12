SCM verliert Heimspiel und Topscorer

Nach einem Spiel voller Höhen und Tiefen musste sich die erste Volleyball-Herrenmannschaft des SC Memmelsdorf mit 2:3 (25:17, 20:25, 25:16, 20:25, 6:15) dem TSV Abensberg geschlagen geben. Der SCM schließt somit seine Hinrunde in der Bayernliga mit 15 Punkten auf Platz 6 ab.

Zwei erfolgreiche Blocks des Gegners eröffneten das Spiel. Es war auch der Block des TSV Abensberg, der das Spiel nach knapp zwei Stunden entschied. Beim Stand von 8:8 verletzte sich Gerald Schlegel, einer der Topscorer des SCM am rechten Fuß und war außer Gefecht gesetzt. Auf der Diagonalposition ersetzten David Klösch und Stefan Kolb würdig den verletzten Angreifer. Das erste Spiel der Rückrunde und des neuen Jahres findet am 12. Januar um 15.30 Uhr in der Seehofhalle gegen den TV Mömlingen (4.) statt.

"Zweite" verliert mit 0:2

Erneut eine 0:3-Niederlage musste die zweite Mannschaft des SC Memmelsdorf gegen den TV Mömlingen hinnehmen. Von Bayernligafrust ist jedoch nichts zu spüren in der "Zweiten". Dass nicht jeder Gegner in dieser Saison schlagbar ist, war abzusehen, und gute Ansätze und Verbesserungen sind zu erkennen. Erfreulich war vor allem das Auftreten der zahlreichen Jugendspieler. Neben dem solide annehmenden Marek Starost überzeugten auch Zuspieler Matti Helmich sowie Außenangreifer Markus Elb mit druckvollen Angriffen. jk