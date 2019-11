SCM mit zwei Gesichtern

Memmelsdorf — Ein durchwachsener Start der ersten Memmelsdorfer Volleyball-Mannschaft bei der Reserve des TSV Eibelstadt führte zum 19:25-Satzverlust. Anschließend fanden die Gäste zu ihrem Spiel und entschieden die Folgesätze für sich. Besonders im vierten Abschnitt blitzte ihre Klasse auf: Der 25:9-Satzgewinn machte den 3:1-Sieg (19:25, 25:16, 25:22, 25:9) perfekt. Mit ihrem Erfolg kletterten die Memmelsdorfer auf den siebten Tabellenplatz in der Bayernliga Nord.

Die zweite Memmelsdorfer Mannschaft musste am vergangenen Wochenende in der selben Spielklasse Lehrgeld zahlen. Nach den 0:3-Niederlagen beim TSV Dinkelsbühl (18:25, 13:25, 12:25) und beim TV Mömlingen (17:25, 19:25, 16:25) steckt die Memmelsdorfer Zweite weiter im Tabellenkeller. Die Mannschaft um Libero Marek Rachmaninov bot zwar in beiden Partien eine kämpferische Leistung – letztlich fehlte aber die spielerische Klasse, um zu bestehen. Trainer Thomas Tensing attestierte seinem Team "gute Ansätze", sieht jedoch noch reichlich Luft nach oben. red