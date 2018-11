SCM in Zirndorf immer früh in Rückstand

Die Volleyballer des SC Memmelsdorf (8.) haben in der Regionalliga Südost im Auswärtsspiel beim TSV Zirndorf (2.) wichtige Punkte liegen gelassen. Die Partie ging mit 0:3 an den Meisterschaftsfavoriten aus der Nürnberger Vorstadt.

Beim Einspielen war jeder SCM-Spieler sehr motiviert, sein stärkstes Spiel zu zeigen. Auch Tim Schmelzer, der einige Spiele wegen Verletzung verpasst hat, war mit von der Partie. Ebenso Kapitän Stefan Maier, der wieder zum Team gestoßen ist. Demzufolge war die Stimmung sehr positiv und locker, aber auch fokussiert auf die anstehende Aufgabe.

Im ersten Satz gelang es trotz eines ausgeglichenen Starts und einer Vielzahl an spektakulärer Ballwechsel nicht, in Führung zu gehen. Starke Sprungaufschläge des Zirndorfer Mittelblockers Janis Späth zeigten oftmals direkte Wirkung und ermöglichten dem Gegner regelmäßig Punktgewinne. Die Memmelsdorfer mussten somit immer einem Rückstand hinterherlaufen, was der Mannschaft aus Zirndorf den entscheidenden psychologischen Vorteil gab.

Wegen unsicherer Annahme und unglücklicher Abwehraktionen nahm Coach Michael Werner beim 13:18 seine erste Auszeit. Es half aber nichts, der Satz ging mit 25:19 an Zirndorf.

Die Zirndorfer gingen auch im zweiten Durchgang früh mit 9:4 in Führung. Die Mannschaft aus Memmelsdorf verspürte dagegen sogleich wieder den Druck, dem Gegner einen komfortablen Vorsprung ermöglicht zu haben. Der Doppelwechsel auf SCM-Seite zeigte deutliche Wirkung. Gyula Lakatos, nun auf der Zuspielposition, setzte Gerald Schlegel auf der Diagonalen gekonnt in Szene. Hoffnung keimte auf. Dem TSV gelang es aber wieder, mit taktisch ausgezeichnet platzierten Aufschlägen die Spieler des SC Memmelsdorf derart unter Druck zu setzen, dass ein stabiler Spielaufbau aus der Annahme heraus nicht gelang. Resultat dieser Umstände war der Satzgewinn der Zirndorfer um Trainer Klaus Wischermann mit 16:25.

Zu Beginn des dritten Satzes besannen sich die Spieler des SCM um Diagonalspieler Julian Sears wieder auf ihre Stärken. Exzellent gespielte Abwehraktionen in Verbindung mit konzentrierter Arbeit in der Blocksicherung ermöglichten zahlreiche längere Ballwechsel, die geduldig zu Ende gespielt wurden. Aber auch in diesem Durchgang brachten die druckvollen Aufschläge den TSV Zirndorf wieder uneinholbar in Führung (25:17 ).

Die in Zirndorf gezeigten Schwächen sollen als Grundlage für das Training unter der Woche dienen, um gegen Marktredwitz (6.) am Samstag (18 Uhr) punkten zu können. Trainer Werner rechnet sich Chancen aus: "Mit einem sehr guten Gefühl gehen wir aus dem Spiel in Zirndorf. Wenn wir nun noch das Sideout aus der eigenen Annahme stabilisieren, sehe ich keine Sorgen gegen die VGF Marktredwitz." mw SC Memmelsdorf: Breuninger, Nesterov, T. Werner, N. Werner, M. Werner, Maier, Sears, Kolb, Schmelzer, Schlegel, Zachert, Lakatos