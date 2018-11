SCK körperlich unterlegen

Die personell geschwächten Basketballerinnen des SC Kemmern (9.) haben in der Regionalliga Südost gegen den TV Marktheidenfeld (6.) mit 35:75 verloren. Nach vier Siegen in Folge musste die BG Litzendorf (3.) ihre zweite Niederlage in dieser Saison hinnehmen: Beim TSV Nördlingen II unterlag sie in ihrem ersten Auswärtsspiel in dieser Runde knapp mit 51:57. SC Kemmern - TV Marktheidenfeld 35:75

Der SCK trat mit vier Bamberger Zweitligaspielerinnen an. Trainer Manuel Wehenkel musste schnell feststellen, dass der Gast körperlich klar überlegen war. Kemmern muss in Zukunft ohne Nina Kühhorn und Kim Siebert auskommen, die sich entschlossen haben, nur noch in der Mädchen-Bundesliga (WNBL) anzutreten. Das Ziel des SCK bleibt es, für junge Spielerinnen eine Plattform zur persönlichen Weiterentwicklung zu sein. Die ersten vier Minuten verliefen ausgeglichen, doch dann spielte der TVM eine Ganzfeldpresse, die Kemmerner Fehlpässe provozierte und den Gegner leicht punkten ließ. Nach einem 8:0-Lauf des SCK hieß es 26:43 zur Halbzeit. Nach der Pause wuchs der Rückstand, zumal Kemmern die großen Spielerinnen fehlen. SC Kemmern: Hesselbarth (14), Hager (8), Spiegel (6), Ulshöfer (6), Hübschmann (1), Barth, Edelmann, K. Hidalgo Gil, T. Hidalgo Gil, Hummel, Kolb, Volk TSV Nördlingen - BG Litzendorf 57:51

Die Nördlingerinnen verteidigten sehr aggressiv. Hinzu kam eine großzügige Linie der Unparteiischen, die den Spielfluss nur selten unterbrachen. Nach zehn Minuten lag die BGL mit 13:19 zurück, bevor sie bis zur Halbzeit auf 26:28 herankam. Der TSV verteidigte weiter robust und kauften den "Piratinnen" den Schneid ab. Hinzukam eine starke Freiwurfquote der Rieserinnen (22 von 24 verwandelt), während den Litzendorferinnen überhaupt nur zehn Versuche (7 verwandelt) zugesprochen wurden. Litzendorf gelang es kaum einmal, Teambasketball zu spielen, jeder Punkt musste hart erkämpft werden. Vor dem Schlussviertel betrug der Rückstand dennoch nur acht Zähler (36:44), doch den BGL-Damen gelang es nicht, noch eine Schippe draufzulegen. mf/cr BG Litzendorf: Pfister (15), Goller (9), Duckarm (6), Dorberth (5), Schrüfer (5), Rockmann (3), Vogel (3), Gut (2), Knoblach (2), Leykam (1), Malcharczyk