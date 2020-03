Schwungvolles Gospelkonzert

Am Samstag, 14 März, präsentiert sich die Kantorei St. Magdalena mit einem Gospelkonzert in Herzogenaurach (und tags darauf in Lauf an der Pegnitz). Die Besonderheit bei den Konzerten der Kantorei ist zum einen der gemeinsame Auftritt von Jugendchor, Chorknaben und Chorgemeinschaft, zum anderen die abwechslungsreiche Inszenierung, die zwischen den verschiedenen Chorgruppen wechselt, aber auch Solisten klangvoll in die Arrangements einbindet. Über 100 Sänger der Kantorei St. Magdalena wollen ihr Publikum wieder berühren, begeistern und bewegen. Ergänzt wird die Kantorei wieder durch ihre Band aus Berlin. Die Konzerttermine: Samstag, 14. März, 20 Uhr in St. Magdalena Herzogenaurach; Sonntag, 15. März, 17 Uhr in St. Otto in Lauf an der Pegnitz. Karten im Vorverkauf gibt es bei Schreibwaren Ellwanger und auch an der Abendkasse sind jeweils Karten erhältlich. red