Schwungvoll in die Rad- und Wandersaison

Die Initiative Rodachtal startet am 28. April in Bad Rodach das Anradeln und am 5. Mai das Anwandern in Ummerstadt. Los geht's jeweils an den beiden Sonntagen um 10 Uhr.

Anradeln

Radler können sich neben den beiden rund 20 und 40 Kilometer langen Rundtouren erstmals auf eine 60 Kilometer lange Strecke freuen. Der Startschuss fällt am 28. April um 10 Uhr an der Therme Bad Rodach. Streckenpunkte sind Stressenhausen, Seidingstadt (Abzweig kurze Strecke), Heldburg (Abzweig mittlere Strecke), Gemünda, Bad Colberg, Gauerstadt. Guides des ADFC Coburg führen, der ADFC Suhl bietet einen Technik-Check. Ein verkehrssicheres Rad wird vorausgesetzt und Helm ist erwünscht. Am Ziel wartet fränkische Kulinarik mit Musik und kostenlose Radler-Massagen! Den Radsportlern winkt ein Gutschein der Thermen Bad Colberg und Bad Rodach.

Anwandern

Erstmals an einem Sonntag findet das Anwandern statt. Los geht's am 5. Mai um 10 Uhr vom Marktplatz in Ummerstadt auf zwei unterschiedlich anspruchsvollen, etwa zweistündigen Touren. Die "fränkisch-sportliche" Tour führt durch den Wald Richtung Kühlitze, der höchsten Erhebung bei Ummerstadt. Gemütlicher geht es auf der zweiten Wanderroute über den Rappersgraben zu. Die Wanderführer werden den Teilnehmern unterwegs Interessantes zur Grenzgeschichte berichten. Nach der Rückkehr auf den Marktplatz erwarten die Ummerstadter Vereine die Wanderer mit einer deftigen Mahlzeit und selbst gebrautem Bier. Infos zu beiden Veranstaltungen unter www.initiative-rodachtal.de. red