Schwungvoll das Gedächtnis trainieren

Der Seniorenbeirat Heßdorf und das Ehrenamtsbüro bieten am Dienstag, 12. März, ein Seminar für Ehrenamtliche in der Seniorenarbeit an. Mit Spiel, Spaß, und Bewegung soll der Geist in Schwung gebracht werden, um mehr Lebensqualität und Freude zu erhalten. Das will Walter Ferbar, zertifizierter Gedächtnistrainer, mit ganzheitlichem Gedächtnistraining erreichen. Wie es funktioniert, zeigt er Ehrenamtlichen, die sich in der Seniorenarbeit engagieren. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Förderverein Dorferneuerung Röckenhof von 14.30 bis 17 Uhr in der Seebachgrundhalle Hannberg statt. Anmeldeschluss ist Freitag, 1. März. Interessierte können sich per E-Mail an ehrenamtsbuero@erlangen-hoechstadt.de oder telefonisch unter 09131/8031332 anmelden. red