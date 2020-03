Schwunghafter Handel mit Rauschgift

Nach der Sicherstellung von Amphetamin im Januar führten weitere Ermittlungen der Polizei Bad Brückenau und der Kripo Schweinfurt zu Untersuchungshaftbefehlen, die drei junge Männer ins Gefängnis brachten, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken und die Stadtanwaltschaft Schweinfurt in einer Pressemitteilung.

Seit mehreren Monaten hatten die Polizisten ein Auge auf das geschäftige Treiben eines 19-Jährigen aus dem Altlandkreis geworfen. Im Januar kontrollierten die Beamten den jungen Mann mit seiner minderjährigen Freundin und zwei weiteren Mitfahrern in dessen Auto. Dem Stand der Ermittlungen nach hatte der Tatverdächtige kurz vor der Kontrolle seiner 15-jährigen Freundin ein Päckchen mit 50 Gramm Amphetamin gegeben. Doch das Versteck in der Unterhose blieb der durchsuchenden Beamtin nicht verborgen. Die vier Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen.

Rauschgift in der Wohnung

Bei der Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres Betäubungsmittel sichergestellt werden, sodass der 19-Jährige dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die zwei Begleiter, wie auch die 15-Jährige, konnten wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die weiteren Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 19-Jährige auch im Umkreis des Wohnortes seiner 15-jährigen Freundin in Bad Brückenau wohl schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel betrieben hatte.

So suchte Brückenaus Polizei Ende Januar mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und eines Diensthundes ein Waldgebiet im Bereich des Kalkgrundes ab. Auch die Umgebung der Wohnung des Tatverdächtigen wurde erneut unter die Lupe genommen: In einem Erdversteck fanden die Beamten weiteres Rauschgift.

Im Zuge der Ermittlungen gerieten zwei weitere Bad Brückenauer in den Fokus der Polizei. Bei Wohnungsdurchsuchungen am 13. Februar stellte die Kripo mit Hilfe der Brückenauer Polizei und dem Unterstützungskommando der Würzburger Bereitschaftspolizei weitere Betäubungsmittel sicher. Einem 28-Jährigen und einem zehn Jahre jüngeren Tatverdächtigen erklärte die Polizei die vorläufige Festnahme und führte sie am Folgetag dem Ermittlungsrichter vor, welcher wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge jeweils einen Haftbefehl erließ.

Ausgehend von den seit Herbst letzten Jahres geführten Ermittlungen der Polizei aus Bad Brückenau wurden bislang sieben Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt, drei Tatverdächtige befinden sich in in Untersuchungshaft. pol