Schwürbitz II holt nur einen Punkt

Wie ein Punktverlust fühlte sich das Unentschieden für die Tischtennis-Herren des TV Schwürbitz II in der Bezirksliga 2 Süd gegen die SpVgg Trunstadt an. Die Gäste, ebenfalls tief im Abstiegskampf, mussten auf zwei wichtige Spieler verzichten, trotzdem gelang es der mit Rückkehrer Detlef Heinel verstärkten Schwürbitzer Mannschaft nicht, den wichtigen Heimsieg einzufahren.

Auf Schwürbitzer Seite spielten Mathias Feulner und Marc-André Fleischmann im hinteren Paarkreuz stark, beide holten allein fünf von acht Punkten für ihr Team. Bei den Gästen überragten Roland Kleiber und der junge Max Rattel, sie gewannen alle ihre Spiele und setzen sich auch im Doppel durch. Für Schwürbitz punkteten noch Norbert Korzendorfer und Sven Meußer. Die Gastgeber starteten gut mit zwei Siegen in den Doppeln. Das TVS-Schlussdoppel verpasste es aber in einem Fünf-Satz-Match, den Sieg einzufahren. Eine Leistungssteigerung ist bei den Schwürbitzern nötig, um den Klassenerhalt zu schaffen, die nächste Möglichkeit dazu bietet sich schon am Freitag, erneut in eigener Halle, Gast ist Schlusslicht Concordia Strullendorf II. nko Ergebnisse: Meußer/Böhlein - Kleiber/Rattel M. 2:3, Heinel/Feulner - Burger/Bleuel 3:0, Korzendorfer/Fleischmann - Rattel W./Höhn 3:2; Meußer - Rattel W. 3:2, Heinel - Kleiber 1:3, Böhlein - Rattel M. 2:3, Korzendorfer - Höhn 3:2, Feulner - Bleuel 3:0, Fleischmann - Burger 3:2, Meußer - Kleiber 1:3, Heinel - Rattel W. 0:3, Böhlein - Höhn 0:3, Korzendorfer - Rattel M. 0:3, Feulner - Burger 3:1, Fleischmann - Bleuel 3:1, Meußer/Böhlein - Burger/Bleuel 2:3