Schwitzen für den guten Zweck

Das Schwitzen kam im Fitnessstudio Bodytime in Bad Kissingen nicht nur der eigenen Gesundheit zugute: Beim Aktionstag waren Mitglieder und Interessierte eingeladen, für jeden absolvierten Kilometer, geschafften Liegestütz oder jedes gestemmte Gewicht zu spenden. So "erschwitzten" die Sportler 645 Euro für die Missio-Kinderklinik. Diesen Betrag rundete Inhaber Christoph Schmitt auf 1000 Euro auf. KWM-Geschäftsführer Volker Sauer nahm den Spendenscheck entgegen. Über den Erlös darf sich nun die Station Tanzbär der Missio-Kinderklinik freuen. "Wir hatten einfach Lust, etwas Gutes zu tun", erklärt Christoph Schmitt. Durch seinen Bruder Johannes ist er auf die Missio-Kinderklinik aufmerksam geworden. Johannes Schmitt betreibt eine Bäckerei in Bad Kissingen und veranstaltet regelmäßig einen Kinder-Backtag zu Gunsten der Missio-Kinderklinik. An dieser Aktion hat sich Bruder Christoph nun ein Beispiel genommen. In der Station Tanzbär in der Missio Kinderklinik werden mehrfach körperlich und geistig behinderte Patienten behandelt. Die meisten Patienten befinden sich auf dem Entwicklungsstand eines kleinen Kindes. Viele können sich nicht artikulieren, einige sind blind. Die Spenden sind für die Station Tanzbär überaus wichtig, da damit Therapien möglich sind, die von keiner Krankenkasse bezahlt werden, heißt es in einer Mitteilung. Zum Beispiel Musiktherapie, Logopädie bis hin zur palliativen Begleitung und auch spezielle Lagerungshilfen, Förder- und Therapiematerialien. red