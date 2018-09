Schwing den Kochlöffel!

Wenn Ute Schedel, den Kochlöffel schwingend, Pfarrer Roland Höhr verfolgt, der sich mit einem Waschlappen mit der Aufschrift "Fürs Ärschle" auf der Flucht befindet, dann spielt sich diese Szene glücklicherweise nicht im realen Leben ab. Vielmehr hat dann das aktuelle Stück der Theatergruppe einen seiner zahlreichen Höhepunkte erreicht.

"Zukünfticha Rendne flipp'n aus" heißt das neuste Werk der Autorin Renate Rosenbauer, die darin die turbulenten Pläne einer angehenden Rentnertruppe zu Papier gebracht hat. Ein Segeltörn wäre genau das Richtige zum Einstieg ins Rentnerleben, doch die Frauen sollen von diesen Plänen besser nichts mitbekommen. Ein Ausflug nach Bamberg dient als Härtetest. Zu dumm nur, dass einer der Senioren plötzlich verschwunden ist. Doch das Happyend ist in den Stücken der Theatergruppe der evangelischen Kirchengemeinde vorprogrammiert, trotz der turbulenten Ereignisse. Zu sehen ist das "Rendne"-Stück am Freitag, 12., und am Samstag, 13. Oktober, jeweils um 19 Uhr im Gemeindezentrum. Die Abschlussvorstellung findet am Sonntag um 14 Uhr statt. Der Kartenvorverkauf startet am 11. September bei Elektro Rosenbauer, Kirchplatz 15. kag