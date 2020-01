Schwimmverein zeigt Bilder einer Flussreise

Am Freitag, 10. Januar, 19.30 Uhr, zeigt Heinz Faust im Restaurant "Bughof 50" den Videovortrag "Von Moskau nach St. Petersburg - 1800 Kilometer auf dem Schiff". Der einstündige Vortrag des Schwimmvereins Bamberg gibt Eindrücke einer Flussreise durch Russland mit Aufenthalten in den Metropolen Moskau und St. Petersburg wider. Reservierungen sind unter Telefon 0951/50980100 bzw. 0171/7056023 oder per E-Mail an info@bughof50.de möglich. red