Schwimmkurse und Adventskalender im Aqua Riese

Das Schwimmbad Aqua Riese bietet mehrere Schwimmkurse für Kinder ab fünf Jahren an und baut diese Kurse auch weiter aus. So lernen die Kinder in einem zehnstündigen Kurs mit Techniken der Wassergewöhnung und Wasserbewältigung das Brustschwimmen. Außerdem können die Kinder in zweieinhalb Wochen die Prüfung für das "Seepferdchen" ablegen.

Wochenkurs: Zwei Wochen jeweils Montag bis Freitag eine Übungsstunde von 16 bis 17 Uhr

Wochenendkurs: 2,5 Wochenenden von 10 bis 12.30 Uhr mit je zwei Übungsstunden

Wochenendkurs der Wasserwacht Bad Staffelstein: zehn Samstage von 9 bis 10 Uhr

Weihnachtsspecial: Im Aqua Riese gibt es bis zum 23. Dezember jeden Tag ein neues Adventstürchen mit Angeboten wie 20 Prozent im Beco-Shop, einen Rabatt bei Wertkarten oder ermäßigte Preise. red