Schwimmkurse im Hallenbad

Die Schwimmschule Delphin bietet am Samstag, 11. Januar, wieder Schwimmkurse für Anfänger (für Kinder im Alter ab vier Jahren) an. Beginn ist jeweils um 11 und 11.30 Uhr. Für Fortgeschrittene mit dem Ziel Schwimmabzeichen in Bronze (Freischwimmer) beginnt der Kurs um 12 Uhr. Anmeldungen nimmt Schwimmlehrer Norbert Klodwig unter Tel.: 0151/591 318 55 entgegen. sek